RUSSELL

RUSSELL Russell High School’s graduation ceremony is slated for Thursday, June 1, at 7 p.m. at Henry R. Evans football stadium.

Valedictorian: Arnav Dharmagadda, son of Dr. Vidya Dharmagadda and Dr. Anshu Singh.

Arnav will attend the University of Virginia with intent to study Public Policy. He’s a Kentucky Governor’s Scholar, Jefferson Scholar, U.S. Presidential Scholar, National Merit Scholar and part of the United States Senate Youth Program.

Arnav is a member of the Academic Team and Science Olympiad.

Salutatorian: McKenzie Haggard, daughter of Pastor Chad Haggard and Mrs. Mary Haggard.

McKenzie will attend the University of Louisville with intent to study Biology. She is a Kentucky Governor’s Scholar.

She’s a Varsity Cheerleader, the Senior Class Secretary, Fellowship of Christian Athletes Vice President, a member of Science Olympiad and a member of the Pep Club.

Cameron Alexander Abbott

William Ryley Abbott

Madison Lee Adams

Isabelle Grace Addis

Jenna Malee Adkins

Emma Kate Marie

Arbogast

Josie Grace Atkins

Angelina Grace Bailey

Morgan Warren Bailey

Roman Gregory Baker

Joshua Isaac Baldridge

Meredith Ellen Marie Bartram

Tori Jane Belcher

Nathaniel Marcus Bellamy

Brenna Nashae Benge

Treyton Christopher Berry

Destiny Renee Blake

Kayla Liberty Blake

Ryan Isabella Blanke

John William Blevins

Carson Richard Blum

Nicholaus Andrew Bond

Christopher Carson Botts

Conner Isaiah Brown

David Maximilian Bulnes

Olivia Anne Burney

Promise Faith Burnham

Ashton Cole Cannoy

Kyra Lynne Carpintero

Gavin Frashar Carter

Zaylen Jamar Carter

Gunner Hudson Cassity

Damon Jayden Fitz Charles

Joshua Matthew Charles

Ian Matthew Christian

Austyn Alan Church

James Wells Clapper

Cassidy Marie Clarke

Justin Taylor Clay

Morgan Trinity Clifton

Kaylie Danielle Conley

Ryan David Conley

Caleb James Cordial

Jonah Paul Craft

Annabell Graci Criswell

James Arnold Davis

Alivia Maci Dean

Johnny Dale Delawder

Caden Vegas DeLong

Jacob Nathaniel Devaney

Maddison Riley DeWitt

Arnav Dharmagadda

Madison Leigh Dickerson

Ethan Hunter Dixon

Skylar Makeighly Dos Santos

Miles Bryan Duncil

Breanna Lea Edwards

James Marshall Entzel

Kegan Wayne Fitzwater

Madalyn Elizabeth Frint

Patrick Cooper Galvin

Logan Anthony George

Jadice Taylor Gibbs

Landon Keith Gilbert

Caleb Alexander Gipson

Marissa Nicole Gipson

Riley Grace Goodman

Elizen Tyler Graham

Jaxon Cole Greer

Harper Mackenzie Grizzle

Brayden Alexander Gross

Matthew Preston Haggard

McKenzie Grace Haggard

Emma Karaline Hall

Conor Andrew Hamilton

Titus Alexander Hamm

Jakob Michael Hankins

Austin Richard Haywood

Blake William Hern

Torie Jolee Hester

Tyler Michael Hill

Camree Laine Holbrook

Madison Hailey Holbrook

Brayden M’Kenzi

Hutchinson

Lacey McKenna Isgett

Shayden Mariah Jacobs

Katherine RhondaLee Jaworski

Destiny Helen Jenkins

Ronnie Jessie III

Tristen Kyree Johnson

Connor Elijah Jordan

Eva Taylor Kahrig

John Thomas Kelly

Jerry Lee Lavender IV

Madison Faith Leadingham

Cailyn Michelle Lindsay

Ava Grace Elizabeth Long

Evan Clark Looney

Skylar David Raye Lyons

Carly Elizabeth Mack

Stephen Conner Manis

Kendall Jade Mayes

Bailey Faith Maynard

Cori Lynn McClanahan

Ryan Randolph McGuffin

Stevie Nichole McSorley

Mattison Ann Mercer

Aidan Joseph Morgan

David Alan Moore Jr.

Mya Marie Moore

Nicholas Hobert Mullins

Ava Nicole O’Neal

Rory Ethan Oborne

Christopher Scott Osborn

Raegan Nicole Osborn

Soniya Rakesh Kumar Patel

Carson Bryant Patrick

Rylie Faith Patrick

Ashton Michael

Pennington

Toriana Desiree

Pennington

Joshua Braden Perkins

Dakota McKenzie Phillips

Austin Scott Pike

Heaven Leanna Faye Porter

Aiden Uriah Pratt

Jessica Lynn Ratliff

Andrew Patrick Renzi

Olivia Grace Ann Riggs

Landon Issac Rigsby

Ethan Aaron Roar

Matthew Ian Roark

Colby Ethan Rock

Keyonna Raine Rucker

Juliana Grace Ruriani

Hunter Allen Delano Russell

Connor Patrick Ryan

Jacob Lee Salyers

Kadence Luv Salyers

Makenna Elsie-Joe

Marie Salyers

Gabriel Foster Scott

Sydnie Shea Sheridan

Matthew William David Sloan

Maddox Stephen Smith

Joshua Robert Sorrell

Destiny Gail Sparks

Emily Rose Sparks

November Lynn Sparks

Caleb Matthew Springer

Phillip Chase Stanley

Ashlee Dawn Steele

Josie Anne Steele

Tylynn Rachelle Stevens

Delaney Faith Sweeney

Brooklyn Rayne Tackett

Austyn William Thompson

Cristopher Patrick Thompson

Haylee Jo Thornsberry

Nathaniel Albert Totten

Rylee Nichole Townsend

Ryan Joseph Truett

Brandon Dylan Wayne Tucker

Dylan Anthony Paul Tussey

Emma Leigh Rian Vinson

Shaleigh Makenzie Virgin

Madison Pearl Weiher

Anna Michelle White

Chloe Paige Wilhere

Braydin Edward Williams

Ethan Isaiah Williams

Madison Nicole Willis

Nathanial Jay Wolf

Daniel Robert Woodall

Gabriel Logan Worthington

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