RUSSELL
RUSSELL Russell High School’s graduation ceremony is slated for Thursday, June 1, at 7 p.m. at Henry R. Evans football stadium.
• Valedictorian: Arnav Dharmagadda, son of Dr. Vidya Dharmagadda and Dr. Anshu Singh.
Arnav will attend the University of Virginia with intent to study Public Policy. He’s a Kentucky Governor’s Scholar, Jefferson Scholar, U.S. Presidential Scholar, National Merit Scholar and part of the United States Senate Youth Program.
Arnav is a member of the Academic Team and Science Olympiad.
• Salutatorian: McKenzie Haggard, daughter of Pastor Chad Haggard and Mrs. Mary Haggard.
McKenzie will attend the University of Louisville with intent to study Biology. She is a Kentucky Governor’s Scholar.
She’s a Varsity Cheerleader, the Senior Class Secretary, Fellowship of Christian Athletes Vice President, a member of Science Olympiad and a member of the Pep Club.
Cameron Alexander Abbott
William Ryley Abbott
Madison Lee Adams
Isabelle Grace Addis
Jenna Malee Adkins
Emma Kate Marie
Arbogast
Josie Grace Atkins
Angelina Grace Bailey
Morgan Warren Bailey
Roman Gregory Baker
Joshua Isaac Baldridge
Meredith Ellen Marie Bartram
Tori Jane Belcher
Nathaniel Marcus Bellamy
Brenna Nashae Benge
Treyton Christopher Berry
Destiny Renee Blake
Kayla Liberty Blake
Ryan Isabella Blanke
John William Blevins
Carson Richard Blum
Nicholaus Andrew Bond
Christopher Carson Botts
Conner Isaiah Brown
David Maximilian Bulnes
Olivia Anne Burney
Promise Faith Burnham
Ashton Cole Cannoy
Kyra Lynne Carpintero
Gavin Frashar Carter
Zaylen Jamar Carter
Gunner Hudson Cassity
Damon Jayden Fitz Charles
Joshua Matthew Charles
Ian Matthew Christian
Austyn Alan Church
James Wells Clapper
Cassidy Marie Clarke
Justin Taylor Clay
Morgan Trinity Clifton
Kaylie Danielle Conley
Ryan David Conley
Caleb James Cordial
Jonah Paul Craft
Annabell Graci Criswell
James Arnold Davis
Alivia Maci Dean
Johnny Dale Delawder
Caden Vegas DeLong
Jacob Nathaniel Devaney
Maddison Riley DeWitt
Arnav Dharmagadda
Madison Leigh Dickerson
Ethan Hunter Dixon
Skylar Makeighly Dos Santos
Miles Bryan Duncil
Breanna Lea Edwards
James Marshall Entzel
Kegan Wayne Fitzwater
Madalyn Elizabeth Frint
Patrick Cooper Galvin
Logan Anthony George
Jadice Taylor Gibbs
Landon Keith Gilbert
Caleb Alexander Gipson
Marissa Nicole Gipson
Riley Grace Goodman
Elizen Tyler Graham
Jaxon Cole Greer
Harper Mackenzie Grizzle
Brayden Alexander Gross
Matthew Preston Haggard
McKenzie Grace Haggard
Emma Karaline Hall
Conor Andrew Hamilton
Titus Alexander Hamm
Jakob Michael Hankins
Austin Richard Haywood
Blake William Hern
Torie Jolee Hester
Tyler Michael Hill
Camree Laine Holbrook
Madison Hailey Holbrook
Brayden M’Kenzi
Hutchinson
Lacey McKenna Isgett
Shayden Mariah Jacobs
Katherine RhondaLee Jaworski
Destiny Helen Jenkins
Ronnie Jessie III
Tristen Kyree Johnson
Connor Elijah Jordan
Eva Taylor Kahrig
John Thomas Kelly
Jerry Lee Lavender IV
Madison Faith Leadingham
Cailyn Michelle Lindsay
Ava Grace Elizabeth Long
Evan Clark Looney
Skylar David Raye Lyons
Carly Elizabeth Mack
Stephen Conner Manis
Kendall Jade Mayes
Bailey Faith Maynard
Cori Lynn McClanahan
Ryan Randolph McGuffin
Stevie Nichole McSorley
Mattison Ann Mercer
Aidan Joseph Morgan
David Alan Moore Jr.
Mya Marie Moore
Nicholas Hobert Mullins
Ava Nicole O’Neal
Rory Ethan Oborne
Christopher Scott Osborn
Raegan Nicole Osborn
Soniya Rakesh Kumar Patel
Carson Bryant Patrick
Rylie Faith Patrick
Ashton Michael
Pennington
Toriana Desiree
Pennington
Joshua Braden Perkins
Dakota McKenzie Phillips
Austin Scott Pike
Heaven Leanna Faye Porter
Aiden Uriah Pratt
Jessica Lynn Ratliff
Andrew Patrick Renzi
Olivia Grace Ann Riggs
Landon Issac Rigsby
Ethan Aaron Roar
Matthew Ian Roark
Colby Ethan Rock
Keyonna Raine Rucker
Juliana Grace Ruriani
Hunter Allen Delano Russell
Connor Patrick Ryan
Jacob Lee Salyers
Kadence Luv Salyers
Makenna Elsie-Joe
Marie Salyers
Gabriel Foster Scott
Sydnie Shea Sheridan
Matthew William David Sloan
Maddox Stephen Smith
Joshua Robert Sorrell
Destiny Gail Sparks
Emily Rose Sparks
November Lynn Sparks
Caleb Matthew Springer
Phillip Chase Stanley
Ashlee Dawn Steele
Josie Anne Steele
Tylynn Rachelle Stevens
Delaney Faith Sweeney
Brooklyn Rayne Tackett
Austyn William Thompson
Cristopher Patrick Thompson
Haylee Jo Thornsberry
Nathaniel Albert Totten
Rylee Nichole Townsend
Ryan Joseph Truett
Brandon Dylan Wayne Tucker
Dylan Anthony Paul Tussey
Emma Leigh Rian Vinson
Shaleigh Makenzie Virgin
Madison Pearl Weiher
Anna Michelle White
Chloe Paige Wilhere
Braydin Edward Williams
Ethan Isaiah Williams
Madison Nicole Willis
Nathanial Jay Wolf
Daniel Robert Woodall
Gabriel Logan Worthington