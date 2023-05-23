ELLIOTT COUNTY

SANDY HOOK Elliott County High School’s graduation is today, Friday, May 26, at 6 p.m. in the Rick Mays Gymnasium.

Valedictorian: Emily Maggard is the granddaughter of Mark Dehart and Perry Maggard. In the fall, she plans to attend Morehead State University and major in Biomedical Chemistry.

Salutatorian: Amy Greene is the daughter of Cody and Sally Greene. In the fall, she plans to attend Morehead State University.

Alianna Adkins

Chloe Adkins

Kaden Adkins

Katie Adkins

Isabelle Anderson

Vexter Atkins

Destiny Barker

Jayden Barker

Zada Barker

Whitney Cantrell

Skylar Copley

Gracie Cox

Marli Damron

Samuel Dehart

William Duncan

Evan Fannin

Kyler Fannin

Emily Farley

Jacob Fraley

Woody Garland

Nola Garris

Destiny Gilliam

Jenna Gillum

Shawna Gillum

Abagayle Griffith

Autumn Hale

Crayston Hale

Caleb Hensley

Blake Holbrook

Kaitlyn Hutchinson

Ryan Ison

Levi Kelley

Siera Krow

Selena Krueger

Alana Lewis

Aurora Lewis

Maci Lewis

Jennifer Linc

Akasha Mabry

Brandon Music

Nicholas McKenzie

Trey Meade

Grayson Murphy

Amanda Oliver

Megan Pennington (Craft Academy)

Kaylee Porter

Briana Prewitt

Haley Riggs

Emmalie Riley

Baylee Roe

Joshua Rupert

Derrick Salyers

Destiny Salyers

John Salyers

Andrew Stamper

Natalie Sturgill

Kristian Thornsberry

Abigail Valandingham

Aleah Wagner

Dewayne Wagoner

Braidon Wheeler

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