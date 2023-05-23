ELLIOTT COUNTY
SANDY HOOK Elliott County High School’s graduation is today, Friday, May 26, at 6 p.m. in the Rick Mays Gymnasium.
Valedictorian: Emily Maggard is the granddaughter of Mark Dehart and Perry Maggard. In the fall, she plans to attend Morehead State University and major in Biomedical Chemistry.
Salutatorian: Amy Greene is the daughter of Cody and Sally Greene. In the fall, she plans to attend Morehead State University.
Alianna Adkins
Chloe Adkins
Kaden Adkins
Katie Adkins
Isabelle Anderson
Vexter Atkins
Destiny Barker
Jayden Barker
Zada Barker
Whitney Cantrell
Skylar Copley
Gracie Cox
Marli Damron
Samuel Dehart
William Duncan
Evan Fannin
Kyler Fannin
Emily Farley
Jacob Fraley
Woody Garland
Nola Garris
Destiny Gilliam
Jenna Gillum
Shawna Gillum
Abagayle Griffith
Autumn Hale
Crayston Hale
Caleb Hensley
Blake Holbrook
Kaitlyn Hutchinson
Ryan Ison
Levi Kelley
Siera Krow
Selena Krueger
Alana Lewis
Aurora Lewis
Maci Lewis
Jennifer Linc
Akasha Mabry
Brandon Music
Nicholas McKenzie
Trey Meade
Grayson Murphy
Amanda Oliver
Megan Pennington (Craft Academy)
Kaylee Porter
Briana Prewitt
Haley Riggs
Emmalie Riley
Baylee Roe
Joshua Rupert
Derrick Salyers
Destiny Salyers
John Salyers
Andrew Stamper
Natalie Sturgill
Kristian Thornsberry
Abigail Valandingham
Aleah Wagner
Dewayne Wagoner
Braidon Wheeler