EAST CARTER
GRAYSON East Carter’s graduation ceremony took place on Friday, May 19, in its high school gymnasium.
Cason Michael Adams
Hannah Grace AdkinsBrooklen Kate Akers
Michael Tate Akers
Elizabeth Nevaanne Bailey
Curtis Brandon Bair
Caleb Jesse Banfield
Jayla Daniele Barker
Orion Charles Scott Barnes
Jaden Allen Ray Bates
Joseph Braiden Bellew
Ivy Creola Berry
Tyler Shane Bishop
Johnathon Michael Blackburn
Zoe Morningstar Blair
David Whyatt Blanton
Faith Marie Blevins
John Thomas Blevins
Isaac David Boggs
Kaelan Gage Boggs
Harley Ray Bowen
Kennedy Morgan Bowling
Devin Trace Bradley
Jack Bradley Brammell
Adam Scott Burnett
Joshua Taylor Burton
Lynnsey Faith-Ann Bush
Sydney Jaden Bush
Conner Michael Campbell
Gavin Mark Carroll
Logan Reed Carter
Blayden Leeallen Clark
Shayla Dawn Colley
Katie Lynn Collier
Josiah Lee Combs
Evan Brice Conley
Emily Grace Cox
Harley Cole Crabtree
Owen Matthew Crum
Hunter Layne Davis
Autumn Shae Day
Nicholas Drew Dotson
Nathaniel Douglas Duncan
Jordan Dane Dykes
James Mavrick Elliott
Matthew Tyler Elliott
Quincy Gene Otto Elliott
Gage Colton Erwin
Eli Dawson Estepp
Benjamin Dorsey Ferguson
Braylen Krystopher Flannery
Cody Wayne Andrew Fouts
Austin Bricker Fruth
Ciara Rain Gee
Francis Scott Gilbert
Addison Riley Hall
Aiden Thomas Hall
Dustin David Hall
Samuel Michael Hamilton
Ethan Hunter Harper
Emmah Rose Harris
Ethan Taylor Holifield
Kooper Watts Howard
Gracie Leeann Ison
James Thomas Jackson, Jr.
Emily Rae Johnson
Rebeka Lynn Johnson
Rubie Abigale Johnson
Rylee Briann Johnson
Zachary Alan Johnson
Talor Ray Jordan
Gage Ty Justice
Gavin Lee Dale Justice
Lindsey Elaine Justice
KeiLeigh Rianna Kinder
Braydon Jade Kiser
Conner James Kiser
Gwendolynn Isabelle Kitchen
Kolten Robert Kitchen
Alyssa Michelle Layne
Shaylee Faith Ledford
Robert Lafe Thomas Limings
Aneth Lopez Santiago
Sarah Danielle Lovett
Latika Marie Martin
Lydia Lill Martin
Lukas Dalton Martinat
Logan David Martinez-Romero
Braxton Dean Mays
Makaleigh Rose McCarty
Eliana Grace McDavid
Ethan Michael McDowell
Melanie Kathryn McDowell
Nicholas Ray McElroy
Titus Mattrew McGlone
Cadence Alexis Meenach
Natalie Nicole Messer
John Foster Miller
Ashley Laisha Moreno-Mata
Karley Olivia Morgan
Jeffrey Lane Moudy
Michael Dylan Mullins
Ethan Wesley Allen Murphy
Peyton Thomas Murphy
Alexander Austin Neff
Raegan Michelle
Ockerman
Addison Nickole Oney
Emily Taylor Gayle Oney
Kevin Tanner Osborne
Maria Dawn Perry
Regan Harleigh Phillips
Ethan Andrew Pope
Ryleigh Noel Porter
Mckenzie Jean Prater
Preston Graham Prichard
Dakota Shyanne Ratliff
Dylan Issac Reaves
David Ray Reck
Austin Kyle Reed
Braden Chandler Reed
Taylor Madison Reeves
Lyric Alia Reyna
Brooklyn Daenaesha
Rachelle Rhoden
Taylor Jakeb Rhoden
Tyler Brendan Rhoden
Abbigail Grace Rice
Nathan Ashton Wade Rice
Austin Lee Richards
Kaylee Nicole Robinson
Mason Cole Rodgers
Brooklyn Jade Rogers
Hayley C. Romans
Brady Keith Sammons
Harlan Thomas Sammons
David Breck Sargent
Jaden Michael Sexton
Ryker Jackson Sexton
Skylar Lashae Sexton
Samuel Calvin Sherrard
Dalaina Grace Simms
Connor Ashton Skaggs
Caleb Lee Sloas
Annelieze Marie Smith
Jackson R.N. Stephens
Isabella Grace Stewart
Zoe Breeann Stidham
Destiney Paige Tackett
Brandon Ray Thomas
Emma Grayce Thompson
Ashton David Tiller
Dalton Lee Tolliver
Wilson Joseph Tomaselli
Heaven Irene Trosper
Rachel Grace Tussey
Chase Allen Vanhorn
Erick D.V. Lopez
Devin Martin Villasenor
Kyle Michael Wages
Makyla Brooke Waggoner
Brianna Marie Warren
Konner McCoy Wells
Shayla Kay Wheeler
Bryce Colton Whitman
Trever Lee Wilburn
Kaylee Brooke Wilson
Bailey Dawn Withrow
Annabelle Jolene Witt
Amos Ward Witter
Emily Grace Woodall
Matthew Ryan Yates
Rylan Robert Yoak
Caleigh Brooke Young
Izabella Shae
Hernandez Young