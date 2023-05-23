EAST CARTER

GRAYSON East Carter’s graduation ceremony took place on Friday, May 19, in its high school gymnasium.

Cason Michael Adams

Hannah Grace AdkinsBrooklen Kate Akers

Michael Tate Akers

Elizabeth Nevaanne Bailey

Curtis Brandon Bair

Caleb Jesse Banfield

Jayla Daniele Barker

Orion Charles Scott Barnes

Jaden Allen Ray Bates

Joseph Braiden Bellew

Ivy Creola Berry

Tyler Shane Bishop

Johnathon Michael Blackburn

Zoe Morningstar Blair

David Whyatt Blanton

Faith Marie Blevins

John Thomas Blevins

Isaac David Boggs

Kaelan Gage Boggs

Harley Ray Bowen

Kennedy Morgan Bowling

Devin Trace Bradley

Jack Bradley Brammell

Adam Scott Burnett

Joshua Taylor Burton

Lynnsey Faith-Ann Bush

Sydney Jaden Bush

Conner Michael Campbell

Gavin Mark Carroll

Logan Reed Carter

Blayden Leeallen Clark

Shayla Dawn Colley

Katie Lynn Collier

Josiah Lee Combs

Evan Brice Conley

Emily Grace Cox

Harley Cole Crabtree

Owen Matthew Crum

Hunter Layne Davis

Autumn Shae Day

Nicholas Drew Dotson

Nathaniel Douglas Duncan

Jordan Dane Dykes

James Mavrick Elliott

Matthew Tyler Elliott

Quincy Gene Otto Elliott

Gage Colton Erwin

Eli Dawson Estepp

Benjamin Dorsey Ferguson

Braylen Krystopher Flannery

Cody Wayne Andrew Fouts

Austin Bricker Fruth

Ciara Rain Gee

Francis Scott Gilbert

Addison Riley Hall

Aiden Thomas Hall

Dustin David Hall

Samuel Michael Hamilton

Ethan Hunter Harper

Emmah Rose Harris

Ethan Taylor Holifield

Kooper Watts Howard

Gracie Leeann Ison

James Thomas Jackson, Jr.

Emily Rae Johnson

Rebeka Lynn Johnson

Rubie Abigale Johnson

Rylee Briann Johnson

Zachary Alan Johnson

Talor Ray Jordan

Gage Ty Justice

Gavin Lee Dale Justice

Lindsey Elaine Justice

KeiLeigh Rianna Kinder

Braydon Jade Kiser

Conner James Kiser

Gwendolynn Isabelle Kitchen

Kolten Robert Kitchen

Alyssa Michelle Layne

Shaylee Faith Ledford

Robert Lafe Thomas Limings

Aneth Lopez Santiago

Sarah Danielle Lovett

Latika Marie Martin

Lydia Lill Martin

Lukas Dalton Martinat

Logan David Martinez-Romero

Braxton Dean Mays

Makaleigh Rose McCarty

Eliana Grace McDavid

Ethan Michael McDowell

Melanie Kathryn McDowell

Nicholas Ray McElroy

Titus Mattrew McGlone

Cadence Alexis Meenach

Natalie Nicole Messer

John Foster Miller

Ashley Laisha Moreno-Mata

Karley Olivia Morgan

Jeffrey Lane Moudy

Michael Dylan Mullins

Ethan Wesley Allen Murphy

Peyton Thomas Murphy

Alexander Austin Neff

Raegan Michelle

Ockerman

Addison Nickole Oney

Emily Taylor Gayle Oney

Kevin Tanner Osborne

Maria Dawn Perry

Regan Harleigh Phillips

Ethan Andrew Pope

Ryleigh Noel Porter

Mckenzie Jean Prater

Preston Graham Prichard

Dakota Shyanne Ratliff

Dylan Issac Reaves

David Ray Reck

Austin Kyle Reed

Braden Chandler Reed

Taylor Madison Reeves

Lyric Alia Reyna

Brooklyn Daenaesha

Rachelle Rhoden

Taylor Jakeb Rhoden

Tyler Brendan Rhoden

Abbigail Grace Rice

Nathan Ashton Wade Rice

Austin Lee Richards

Kaylee Nicole Robinson

Mason Cole Rodgers

Brooklyn Jade Rogers

Hayley C. Romans

Brady Keith Sammons

Harlan Thomas Sammons

David Breck Sargent

Jaden Michael Sexton

Ryker Jackson Sexton

Skylar Lashae Sexton

Samuel Calvin Sherrard

Dalaina Grace Simms

Connor Ashton Skaggs

Caleb Lee Sloas

Annelieze Marie Smith

Jackson R.N. Stephens

Isabella Grace Stewart

Zoe Breeann Stidham

Destiney Paige Tackett

Brandon Ray Thomas

Emma Grayce Thompson

Ashton David Tiller

Dalton Lee Tolliver

Wilson Joseph Tomaselli

Heaven Irene Trosper

Rachel Grace Tussey

Chase Allen Vanhorn

Erick D.V. Lopez

Devin Martin Villasenor

Kyle Michael Wages

Makyla Brooke Waggoner

Brianna Marie Warren

Konner McCoy Wells

Shayla Kay Wheeler

Bryce Colton Whitman

Trever Lee Wilburn

Kaylee Brooke Wilson

Bailey Dawn Withrow

Annabelle Jolene Witt

Amos Ward Witter

Emily Grace Woodall

Matthew Ryan Yates

Rylan Robert Yoak

Caleigh Brooke Young

Izabella Shae

Hernandez Young

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